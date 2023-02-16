Минобороны сообщило об обмене 101 российского военнопленного

Министерство обороны РФ в четверг, 16 февраля, сообщило, что после переговоров 101 российский военнопленный возвращен на родину.

В ведомстве уточнили, что освобожденных из украинского плена самолетами доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию.

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Сейчас, по данным Минобороны, военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Украинская сторона об обмене пока ничего не сообщала.

В последний раз Минобороны сообщало о возвращении из украинского плена российских военных 4 февраля. Тогда в Россию вывезли 63 военнослужащих.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПленныеСпецоперация
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