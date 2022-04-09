Минобороны: Россия представила кадры уничтожения склада боеприпасов в Днепропетровской области

Отмечается, что в Полтавской области уничтожены МиГ-29 и Ми-8 украинских войск, находившиеся на военном аэродроме, а также склад с авиационными средствами поражения.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-30см и Су-35. Воздушные машины уничтожили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в военном ведомстве РФ.

