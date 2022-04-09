Минобороны: Россия представила кадры уничтожения склада боеприпасов в Днепропетровской области
Склад боеприпасов украинских войск в Днепропетровской области уничтожили российские военные. Атака совершена высокоточными ракетами воздушного базирования, сообщает Минобороны России.
Отмечается, что в Полтавской области уничтожены МиГ-29 и Ми-8 украинских войск, находившиеся на военном аэродроме, а также склад с авиационными средствами поражения.
Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-30см и Су-35. Воздушные машины уничтожили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в военном ведомстве РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru