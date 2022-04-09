Минобороны РФ показало кадры уничтожения ПВО ВСУ боевыми вылетами Су-30см и Су-35 России

Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-30см и Су-35. Воздушные машины уничтожили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в военном ведомстве РФ.

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Экипажи истребительной авиации ВКС России в ходе выполнения полетных заданий определили и уничтожили радиолокационную станцию и зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», пишет Газета.ru.

Отмечается, что истребители нанесли удар по цели противника ракетами класса «воздух-поверхность».

Ранее украинские военнослужащие, выжившие при крушении вертолета Ми-8 в районе Мариуполя, поблагодарили российских военных и медиков за спасение своих жизней. Об этом сообщает РИА Новости.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:УкраинаМинобороныМинобороны РФСу-35
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