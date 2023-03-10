Минобороны: Российская авиация сбила украинский Су-27 в ДНР
В районе Марьинки в ДНР российской авиацией сбит Су-27 Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ДНР также поражен украинский зенитный ракетный комплекс С-300. Также Минобороны РФ отчиталось об уничтожении самоходки «Гвоздика» и 20 военнослужащих ВСУ на херсонском направлении.
В ведомстве отметили, что российские военные уничтожили 400 самолетов ВС Украины с начала проведения спецоперации.
Добавляется, что российские средства ПВО сбили 9 снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили 7 украинских беспилотников.
Ранее министерство обороны России сообщало, что ВС РФ, в ответ террористические акции в Брянской области, нанесли по территории Украины массированный удар возмездия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru