Минобороны: Российская авиация сбила украинский Су-27 в ДНР

В районе Марьинки в ДНР российской авиацией сбит Су-27 Украины, сообщает Минобороны РФ.

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ самолетного типа

В ДНР также поражен украинский зенитный ракетный комплекс С-300. Также Минобороны РФ отчиталось об уничтожении самоходки «Гвоздика» и 20 военнослужащих ВСУ на херсонском направлении.

В ведомстве отметили, что российские военные уничтожили 400 самолетов ВС Украины с начала проведения спецоперации.

Добавляется, что российские средства ПВО сбили 9 снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили 7 украинских беспилотников.

Ранее министерство обороны России сообщало, что ВС РФ, в ответ террористические акции в Брянской области, нанесли по территории Украины массированный удар возмездия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВоенныеСамолетыМинобороны РФУкраина
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