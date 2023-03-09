Минобороны: Россия ответила на теракт в Брянской области ракетным ударом
Вооруженныме силы РФ, в ответ террористические акции в Брянской области, нанесли по территории Украины массированный удар возмездия, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В сообщении говорится, что использовалось высокоточное оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».
Отмечается, что были поражены ключевые элементы украинской военной инфраструктуры, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их энергетические объекты.
«Уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения», - указали в Минобороны, добавив, что также были выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация наращивает объёмы серийного производства новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщает RT.
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