Минобороны России: ВСУ пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов»
Украинская сторона пыталась атаковать двумя безэкипажными катерами российский патрульный корабль «Сергей Котов» сегодня ночью, сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что «Сергей Котов» выполнял задачи в юго-западной части Черного моря. Попытка атаки была пресечена, оба катера уничтожены огнем российского корабля. В результате инцидента никто не пострадал, отметили в оборонном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что корабль «Сергей Котов» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач в районе Севастополя.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днем ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, которые пытались атаковать объекты в Крыму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru