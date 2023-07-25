Минобороны России: ВСУ пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов»

Украинская сторона пыталась атаковать двумя безэкипажными катерами российский патрульный корабль «Сергей Котов» сегодня ночью, сообщили в Минобороны России.

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Уточняется, что «Сергей Котов» выполнял задачи в юго-западной части Черного моря. Попытка атаки была пресечена, оба катера уничтожены огнем российского корабля. В результате инцидента никто не пострадал, отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что корабль «Сергей Котов» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач в районе Севастополя.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днем ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, которые пытались атаковать объекты в Крыму.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияЧерноморский Флот РФВСУКорабли

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