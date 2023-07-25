Минобороны России: ВСУ пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов»

СК возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки дронов в Москве

С начала сезона клещи в Подмосковье покусали почти 11 тысяч человек

Группа школьников из Москвы, совершавшая поход по Кольскому полуострову, вышла на связь

До конца года еще пять столичных больниц перейдут на цифровой формат работы

Три участника от Подмосковья победили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Оценить ресурсы организма можно будет на Московском урбанистическом форуме