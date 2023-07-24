Минобороны России: шесть атак противника успешно отражены на донецком направлении
Российские силы отразили шесть украинских атак на донецком направлении, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении склада боеприпасов ВСУ около населенного пункта Крахмальное в Харьковской области. Также склад боеприпасов был уничтожен в Херсонской области.
На краснолиманском направлении российскими военными были отражены пять атак ВСУ. Потери противника составили около 195 бойцов. В Запорожской области ВС РФ поразили пункт управления 65-й мехбригады и склад топлива ВСУ.
Между тем начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что более 40 украинских военных сдались в плен на сватовском и краснолиманском направлениях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru