Минобороны России: ВС РФ нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ
Российские силы нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, цель удара была достигнута, объект поражен. Минобороны сообщили, что в течение суток российской стороной были отражены три атаки ВСУ в районе Времевского выступа.
В оборонном ведомстве также заявили о попытках наступления украинской армии на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. На донецком направлении российские бойцы отразили семь украинских атак.
Ранее российское Минобороны сообщало, что ВС РФ нанесли удар по местам производства ударных беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
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