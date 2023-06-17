Минобороны России: ВС РФ нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ

Российские силы нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ сообщило о потере в ВСУ 7,5 тыс. человек

По информации ведомства, цель удара была достигнута, объект поражен. Минобороны сообщили, что в течение суток российской стороной были отражены три атаки ВСУ в районе Времевского выступа.

В оборонном ведомстве также заявили о попытках наступления украинской армии на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. На донецком направлении российские бойцы отразили семь украинских атак.

Ранее российское Минобороны сообщало, что ВС РФ нанесли удар по местам производства ударных беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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