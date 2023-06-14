В сводке военного ведомства говорится также, что за минувшие сутки украинские подразделения «предпринимали безуспешные попытки наступательных действий» на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, «продолжая нести значительные потери в живой силе и технике».

Добавляется, что за это время ВСУ потеряли более 800 человек и 20 танков на запорожском и южнодонецком направлениях. О потерях с российской стороны при этом ничего не сообщается.

Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинское контрнаступление нельзя недооценивать, он назвал ситуацию на южнодонецком и марьинском направлениях сложной, но контролируемой.

Украина потеряла большую часть американских боевых машин пехоты Bradley из-за того, что Запад недооценил возможности армии России, сообщил портал InfoBRICS.

