Минобороны РФ сообщило о потере в ВСУ 7,5 тыс. человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня потеряли на линии боевого соприкосновения около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными. Это утверждает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, также потери во стороны украинских военных есть в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории.
В сводке военного ведомства говорится также, что за минувшие сутки украинские подразделения «предпринимали безуспешные попытки наступательных действий» на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, «продолжая нести значительные потери в живой силе и технике».
Добавляется, что за это время ВСУ потеряли более 800 человек и 20 танков на запорожском и южнодонецком направлениях. О потерях с российской стороны при этом ничего не сообщается.
Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинское контрнаступление нельзя недооценивать, он назвал ситуацию на южнодонецком и марьинском направлениях сложной, но контролируемой.
Украина потеряла большую часть американских боевых машин пехоты Bradley из-за того, что Запад недооценил возможности армии России, сообщил портал InfoBRICS.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru