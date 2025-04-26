Лавров: Россия не обсуждает публично детали переговоров, как Зеленский
Представители России - «по-настоящему вежливые люди», Москва не разглашает детали переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Как отметил глава внешнеполитического ведомства в интервью телекомпании CBS, Россия не обсуждает публично вопросы, которые затрагивают на переговорах, «в противном случае они несерьезны».
«Если вам нужно узнать мнение относительно сути, обратитесь к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Он рад говорить с кем угодно посредством СМИ и излагает свои требования даже к президенту [США Дональду] Трампу», - подчеркнул Лавров.
Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия рассматривает серьезные предложения по украинскому урегулированию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru