В Пермском крае в ДТП с двумя автомобилями погибли три человека

Автомобили LADA Granta и Range Rover столкнулись в Пермском крае, погибли три человека. Об этом заявили в Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло в Добрянском округе на трассе Пермь - Березники.

«Водитель автомобиля LADA Granta выехал на полосу встречного движения в месте, где данный маневр запрещен, в результате чего допустил лобовое столкновение с Range Rover», - указали в Госавтоинспекции.

В результате погибли водитель и два пассажира LADA, два пассажира иномарки пострадали. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

Ранее в Марий Эл автомобиль LADA Granta сбил лося и съехал в кювет, пострадали пять человек.

