В Пермском крае в ДТП с двумя автомобилями погибли три человека
Автомобили LADA Granta и Range Rover столкнулись в Пермском крае, погибли три человека. Об этом заявили в Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло в Добрянском округе на трассе Пермь - Березники.
«Водитель автомобиля LADA Granta выехал на полосу встречного движения в месте, где данный маневр запрещен, в результате чего допустил лобовое столкновение с Range Rover», - указали в Госавтоинспекции.
В результате погибли водитель и два пассажира LADA, два пассажира иномарки пострадали. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.
Ранее в Марий Эл автомобиль LADA Granta сбил лося и съехал в кювет, пострадали пять человек.
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