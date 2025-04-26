Над Крымом сбили четыре украинских беспилотника
26 апреля 202508:45
Дежурные средства ПВО ликвидировали четыре беспилотника ВСУ в Крыму, передает Минобороны.
«С 7.30 до 8.00 мск... уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», - говорится в сообщении ведомства.
Минувшей ночью ПВО нейтрализовала 45 украинских БПЛА в Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областях.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru