Над Крымом сбили четыре украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО ликвидировали четыре беспилотника ВСУ в Крыму, передает Минобороны.

«С 7.30 до 8.00 мск... уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», - говорится в сообщении ведомства.

Минувшей ночью ПВО нейтрализовала 45 украинских БПЛА в Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныБеспилотникиКрым

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