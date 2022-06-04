Минобороны России: В боях за Северодонецк ВСУ понесли критические потери
Критические потери в боях за Северодонецк понесли Вооруженные силы Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В ходе операции украинские подразделения понесли потери численности личного состава до 90%.
«Подразделения ВСУ, понеся критические потери (в ряде подразделений – до 90%) в ходе боев за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска», – сообщил Мизинцев.
Ранее 4 июня Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал «Известиям» о целях сил ЛНР в Северодонецке.
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