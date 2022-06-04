Пасечник раскрыл положение дел ВСУ в Северодонецке

Войска ВСУ, отходя из Северодонецка, продолжают оставаться на промзоне завода «Азот», рассказал «Известиям» глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

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Киев организует диверсии, в свою очередь, ЛНР ведет ответный огонь со стороны Лисичанска.

«По остальной территории действуют разрозненные диверсионно-террористические группы противника, которые осуществляют обстрелы города», — цитируют Пасечника издание.

По его словам, подразделения народной милиции ЛНР ведут на территории Северодонецка групп противника.

В планах Пасечника - поездка на Петербургский международный экономический форум, где идет разработка механизмов стратегического развития государства во взаимодействии с общественными и политическими институтами. ПМЭФ состоится в Петербурге 15–18 июня 2022 года в 25 раз.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеВСУЛНР
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