Российский спецназовец рассказал о ситуации в Энергодаре

По его словам, из-за того, что линия соприкосновения составляет около пяти километров, город можно назвать «красной зоной». «Прилетает постоянно», в том числе от артиллерии и дронов, которые «приносят разные гостинцы».

Командир назвал тяжелым прошлый год, при этом он отметил успехи российских солдат. Занятые позиции, отмечает «Злой», удерживаются по сей день, в городе и окрестностях нет прямых боестолкновений.

Его группа спецназначения выполняет задачи по охране Энергодара, расположенного недалеко от Запорожской АЭС.

