Российский спецназовец рассказал о ситуации в Энергодаре
Ситуация в Энергодаре остается «стабильно напряженной», а сам город находится в «красной зоне». Об этом в интервью РИА Новости заявил командир группы спецназа Степан Лопатин с позывным «Злой».
По его словам, из-за того, что линия соприкосновения составляет около пяти километров, город можно назвать «красной зоной». «Прилетает постоянно», в том числе от артиллерии и дронов, которые «приносят разные гостинцы».
Командир назвал тяжелым прошлый год, при этом он отметил успехи российских солдат. Занятые позиции, отмечает «Злой», удерживаются по сей день, в городе и окрестностях нет прямых боестолкновений.
Его группа спецназначения выполняет задачи по охране Энергодара, расположенного недалеко от Запорожской АЭС.
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