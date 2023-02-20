Кадыров заявил о взятии под контроль выхода к железной дороге на Северск
Российские военные взяли под контроль железную дорогу, ведущую в Северск в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как отметил политик, спецназ «Ахмат» и 3-й батальон 2-го армейского корпуса ЛНР заняли стратегическую высоту в окрестностях Белогоровки, за которую «достаточно долго» продолжались ожесточенные бои.
«После интенсивных боев под контроль наших подразделений перешло порядка 5 километров земли, а также выход на железную дорогу, ведущую в Северск», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни подчеркнул, что это дает российским силам значительное преимущество на данном участке фронта.
Ранее стало известно, что частная военная компания «Вагнер» прорвала оборону украинской армии в Берховке близ Артемовска.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Байден пообещал выделить Украине еще 500 миллионов долларов
- На сына пресс-атташе «Арсенала» напали в Швейцарии на стадионе
- Стало известно место встречи Байдена и Зеленского в Киеве
- Боррель призвал Китай не поставлять оружие России
- Москва выдала разрешения на возведение 638 тысяч «квадратов» недвижимости в январе
- Чавушоглу: Турция не присоединяется к санкциям против России
- Байден приехал в Киев: видео
- Школьники в трех регионах РФ смогут получить аттестат без экзаменов
- Сугробы в Москве стали самыми большими с начала зимы
- Кадыров заявил о взятии под контроль выхода к железной дороге на Северск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru