Кадыров заявил о взятии под контроль выхода к железной дороге на Северск

Как отметил политик, спецназ «Ахмат» и 3-й батальон 2-го армейского корпуса ЛНР заняли стратегическую высоту в окрестностях Белогоровки, за которую «достаточно долго» продолжались ожесточенные бои.

«После интенсивных боев под контроль наших подразделений перешло порядка 5 километров земли, а также выход на железную дорогу, ведущую в Северск», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что это дает российским силам значительное преимущество на данном участке фронта.

Ранее стало известно, что частная военная компания «Вагнер» прорвала оборону украинской армии в Берховке близ Артемовска.

