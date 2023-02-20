Кадыров заявил о взятии под контроль выхода к железной дороге на Северск

Российские военные взяли под контроль железную дорогу, ведущую в Северск в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Гряниковка под Харьковом

Как отметил политик, спецназ «Ахмат» и 3-й батальон 2-го армейского корпуса ЛНР заняли стратегическую высоту в окрестностях Белогоровки, за которую «достаточно долго» продолжались ожесточенные бои.

«После интенсивных боев под контроль наших подразделений перешло порядка 5 километров земли, а также выход на железную дорогу, ведущую в Северск», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что это дает российским силам значительное преимущество на данном участке фронта.

Ранее стало известно, что частная военная компания «Вагнер» прорвала оборону украинской армии в Берховке близ Артемовска.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРРамзан Кадыров
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