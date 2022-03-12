Минобороны России разместило видео взятия аэродрома на Украине

Министерство обороны России разместило видеоматериал о высадке тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятия под контроль одного из аэродромов на территории Украины.

https://vk.com/video-133441491_456250873

«Передовые подразделения Воздушно-десантных войск осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта», — сообщают в ведомстве.

На видео запечатлены действия подразделения ВДВ, а также вооружение десантников: стрелковое оружие, противотанковые управляемые комплексы и минометы, пишет Газета.ru.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что утром 12 марта Вооруженные силы РФ утром 12 марта нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:УкраинаМинобороныМинобороны РФ
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