Минобороны показало видео удара вертолетов по бронетехнике ВСУ
Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись удара боевых вертолетов российских Вооруженных сил по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как сообщает военное ведомство, ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ уничтожили украинские бронетехнику и колонну автомобильной техники. Удары наносились управляемыми и неуправляемыми авиационными ракетами с предельно малых высот.
В Минобороны подчеркнули, что в рамках специальной военной операции РФ на Украине армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов, авиационной поддержке.
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