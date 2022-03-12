Российские войска совершили высокоточные удары по объектам ВСУ в Броварах

Вооруженные силы РФ утром 12 марта нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

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«Выведены из строя военный аэродром в Василькове и Главный центр радио и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в Броварах», - отметил он.

Российская авиация и ПВО ВКС сбила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе два – «Байрактар ТБ-2» и одну тактическую ракету «Точка-У».

По данным Мнобороны, 145 объектов военной инфраструктуры Украины поражены оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России.

С начала операции, сообщает ведомство, выведен из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины.

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Военная ОперацияМинобороныМинобороны РФУкраина
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