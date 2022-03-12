Российские войска совершили высокоточные удары по объектам ВСУ в Броварах

«Выведены из строя военный аэродром в Василькове и Главный центр радио и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в Броварах», - отметил он.

Российская авиация и ПВО ВКС сбила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе два – «Байрактар ТБ-2» и одну тактическую ракету «Точка-У».

По данным Мнобороны, 145 объектов военной инфраструктуры Украины поражены оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России.

С начала операции, сообщает ведомство, выведен из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины.

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что спецоперация на Украине будет разделена на два этапа: активный продлится минимум три месяца, а борьба с партизанами может затянуться на годы.

