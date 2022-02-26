Минобороны России предупредило украинцев о военной технике ВСУ в жилых кварталах

Министерство обороны России призывает украинцев обратиться к властям своей страны немедленно убрать тяжелые вооружения из жилых кварталов. Об этом сообщает пресс-службы ведомства.

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«Еще раз подчеркну — российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят», — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что российская армия атакует только военные объекты, а «никаких ударов по расположению личного состава украинской армии в общежитиях и других местах, не сопряженных с ударными военными объектами, не наносится».

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВооружениеМинобороны РФМинобороныУкраина
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