Минобороны России предупредило украинцев о военной технике ВСУ в жилых кварталах
Министерство обороны России призывает украинцев обратиться к властям своей страны немедленно убрать тяжелые вооружения из жилых кварталов. Об этом сообщает пресс-службы ведомства.
«Еще раз подчеркну — российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят», — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Ранее Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что российская армия атакует только военные объекты, а «никаких ударов по расположению личного состава украинской армии в общежитиях и других местах, не сопряженных с ударными военными объектами, не наносится».
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