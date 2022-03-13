Минобороны России опубликовало кадры обстрела полевого пункта управления ВСУ

Минобороны РФ разместило в сети видео уничтожения пункта управления ВСУ, замаскированного в Киевской области.

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Высокоточный снаряд «Краснополь» артиллеристов ВС РФ прямым попаданием поразил командный пункт. Цель и полностью уничтожена, пишет Газета.ru.

Ранее снарядjv «Краснополь» уничтожена боевая машина пехоты (БМП) ВСУ в Киевской области.

Накануне российское военное ведомство опубликовало ролик взятия под контроль аэродрома в Василькове на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:МинобороныВойнаУкраинаРоссия
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