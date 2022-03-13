Минобороны России опубликовало кадры обстрела полевого пункта управления ВСУ
13 марта 202210:10
Минобороны РФ разместило в сети видео уничтожения пункта управления ВСУ, замаскированного в Киевской области.
Высокоточный снаряд «Краснополь» артиллеристов ВС РФ прямым попаданием поразил командный пункт. Цель и полностью уничтожена, пишет Газета.ru.
Ранее снарядjv «Краснополь» уничтожена боевая машина пехоты (БМП) ВСУ в Киевской области.
Накануне российское военное ведомство опубликовало ролик взятия под контроль аэродрома в Василькове на Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru