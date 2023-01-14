В Киеве слышны взрывы

В столице Украины произошло несколько взрывов, сообщает агентство РБК-Украина 14 января, в субботу.

Власти сообщили о взрывах в Харькове

Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице звучат взрывы.

«Взрывы в Днепровском районе Киева, на место выехали экстренные службы», - рассказал он в своем Telegram-канале.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале сообщили, что взрывы прогремели в Киеве и Буче (Киевская область).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Виталий КличкоВзрывыКиев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры