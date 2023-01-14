В Киеве слышны взрывы
В столице Украины произошло несколько взрывов, сообщает агентство РБК-Украина 14 января, в субботу.
Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице звучат взрывы.
«Взрывы в Днепровском районе Киева, на место выехали экстренные службы», - рассказал он в своем Telegram-канале.
Ранее украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале сообщили, что взрывы прогремели в Киеве и Буче (Киевская область).
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