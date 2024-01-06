Минобороны РФ заявило об уничтожении шести украинских ракет «Нептун» над Черным морем

Средствами ПВО Вооруженные силы России (ВС РФ) пресекли попытку террористической атаки Вооруженных сил Украины по по объектам на территории Российской Федерации - сбиты шесть противокорабельных ракет «Нептун». Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Минобороны: над Черным морем сбито пять украинских БПЛА

Отмечается, что военные провели операцию около 17.00 (мск). Инцидент произошел над северо-западной частью акватории Черного моря.

«Дежурными средствами ПВО шесть украинских ракет были обнаружены и уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря», - уточняет ведомство.

Ранее четыре украинские ракеты перехватили и уничтожили над Крымом в ночь на субботу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/DKTiP_SochiAdm
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