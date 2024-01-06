Минобороны РФ заявило об уничтожении шести украинских ракет «Нептун» над Черным морем

Отмечается, что военные провели операцию около 17.00 (мск). Инцидент произошел над северо-западной частью акватории Черного моря.



«Дежурными средствами ПВО шесть украинских ракет были обнаружены и уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря», - уточняет ведомство.

Ранее четыре украинские ракеты перехватили и уничтожили над Крымом в ночь на субботу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



