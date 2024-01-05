Минобороны: над Черным морем сбито пять украинских БПЛА
5 января 202422:13
Над Черным морем пресечена попытка атаки с использованием беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
Попытка атаки пресечена около 20:00 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО все украинские БПЛА перехвачены над западной частью акватории Черного моря», - уточнили в ведомстве.
В ночь на пятницу средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над территорией Луганской республики, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru