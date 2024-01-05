Минобороны: над Черным морем сбито пять украинских БПЛА

Над Черным морем пресечена попытка атаки с использованием беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

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Попытка атаки пресечена около 20:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО все украинские БПЛА перехвачены над западной частью акватории Черного моря», - уточнили в ведомстве.

В ночь на пятницу средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над территорией Луганской республики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаЧерное МореБеспилотникиМинобороны РФ

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