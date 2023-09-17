Минобороны РФ заявило об уничтожении беспилотника в Воронежской области

Утром в воскресенье над Воронежской областью российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с помощью беспилотника самолетного типа.

На логистический центр под Тулой упал беспилотник

Уточняется, что атака произошла в 9.40 (мск).

«Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области», - сообщили в Telegram-канале ведомства.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин у себя в Telegram-канале 17 сентября рассказал, что Украинский беспилотник, летевший на Москву, в ночь на воскресенье уничтожили силы ПВО России.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МинобороныМинобороны РФВоронежская ОбластьБеспилотники

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