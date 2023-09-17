На логистический центр под Тулой упал беспилотник

Беспилотный летательный аппарат упал на территорию логистического центра в Узловском районе, говорится на сайте Министерства по региональной безопасности Тульской области.

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«На территории Логистического центра №1 в Узловском районе произошло падение БПЛА», — цитирует сообщение RT.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Инцидент произошел вблизи сборочного цеха автомобили китайской марки Haval и филиала металургической компании «Евраз».

Предполагается, что веспилотник ВСУ направлялся в сторону Москвы. Российская ПВО уничтожила БПЛА над Тулой.

На месте происшествия действуют экстренные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, что. Ещё один беспилотный летательный аппарат сбит средствами противовоздушной обороны в Раменском районе Московской области, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
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