На логистический центр под Тулой упал беспилотник
Беспилотный летательный аппарат упал на территорию логистического центра в Узловском районе, говорится на сайте Министерства по региональной безопасности Тульской области.
«На территории Логистического центра №1 в Узловском районе произошло падение БПЛА», — цитирует сообщение RT.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Инцидент произошел вблизи сборочного цеха автомобили китайской марки Haval и филиала металургической компании «Евраз».
Предполагается, что веспилотник ВСУ направлялся в сторону Москвы. Российская ПВО уничтожила БПЛА над Тулой.
На месте происшествия действуют экстренные службы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, что. Ещё один беспилотный летательный аппарат сбит средствами противовоздушной обороны в Раменском районе Московской области, отмечает «Радиоточка НСН».
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