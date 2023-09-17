Собянин: Направлявшиеся к Москве беспилотники уничтожены ПВО
Украинский беспилотник, летевший на Москву, в ночь на воскресенье уничтожили силы ПВО Росси, рассказал мэр столицы Сергей Собянин у себя в Telegram-канале 17 сентября.
«Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО», – заявил Собянин.
По его данным, БПЛА сбит в Раменском городском округе.
По предварительной информации, разрушений и пострадавших после падения обломков также нет.
Ранее беспилотный летательный аппарат упал на территорию логистического центра в Узловском районе, говорится на сайте Министерства по региональной безопасности Тульской области. Предполагается, что веспилотник ВСУ направлялся в сторону Москвы. Российская ПВО уничтожила БПЛА над Тулой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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