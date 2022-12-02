В Конгресс США внесен законопроект о признании ЧВК «Вагнер» террористической структурой

Отмечается, что Уикер вместе с представителем демократической партии от штата Мэриленд Беном Кардин представили «Закон о привлечении к ответственности российских наемников», который политик описал как «двухпартийный законодательный акт, который потребует от Госдепартамента признать базирующуюся в России ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией». Так, аналогичную инициативу внесут в Палату представителей демократы Стивен Коэн и Марк Визи и республиканцы Джо Уилсон и Ричард Хадсон.

Ранее, в сентябре, бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году он создал группу, впоследствии названную «Вагнер», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

