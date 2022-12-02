В Конгресс США внесен законопроект о признании ЧВК «Вагнер» террористической структурой
Сенаторы Соединенных Штатов внесли законопроект, который обязывает Госдепартамент признать частную военную компанию «Вагнер» иностранной террористической организацией. Об этом сообщается на сайте сенатора Роджера Уикера.
Отмечается, что Уикер вместе с представителем демократической партии от штата Мэриленд Беном Кардин представили «Закон о привлечении к ответственности российских наемников», который политик описал как «двухпартийный законодательный акт, который потребует от Госдепартамента признать базирующуюся в России ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией». Так, аналогичную инициативу внесут в Палату представителей демократы Стивен Коэн и Марк Визи и республиканцы Джо Уилсон и Ричард Хадсон.
Ранее, в сентябре, бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году он создал группу, впоследствии названную «Вагнер», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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