Минобороны РФ: Два пункта временной дислокации наемников поражены в районе Краматорска

Российские военные поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников в районе Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские «Акации» уничтожили позиции ВСУ на запорожском направлении

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трем пунктам управления противника в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Святогорск и Константиновка Донецкой Народной Республики», - пояснил он7

Также, сообщили в ведомстве, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195 районах.

Радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37У ликвидирована около населенного пункта Каленики в ДНР. Также нанесены удары по двум складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах Табаевки Харьковской области и Приморского Запорожской области.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияМинобороныМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры