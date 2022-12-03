Минобороны РФ: Два пункта временной дислокации наемников поражены в районе Краматорска
Российские военные поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников в районе Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трем пунктам управления противника в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Святогорск и Константиновка Донецкой Народной Республики», - пояснил он7
Также, сообщили в ведомстве, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195 районах.
Радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37У ликвидирована около населенного пункта Каленики в ДНР. Также нанесены удары по двум складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах Табаевки Харьковской области и Приморского Запорожской области.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 669 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 132 / сут.
- Российские военкоры опубликовали страшные кадры после боев за Артемовск
- Глава МАГАТЭ: Вывод вооружений с ЗАЭС станет частью соглашения Киева и Москвы с агентством
- Идут обыски в зданиях Киевгорсовет из-за мэра Кличко
- Минобороны РФ: Два пункта временной дислокации наемников поражены в районе Краматорска
- Думать о будущем. Генерал предложил разгромить жд-узел в Польше из-за поставок оружия Украине
- Балицкий: Российские военные удерживают рубежи в Запорожской области
- Российский разведчик спецназа ужаснулся украинским танкам с заваренными люками
- СМИ: Россия сформировала флот из 100 нефтяных танкеров
- А нам все равно! После введения потолка цен на российскую нефть в РФ сочувствуют европейцам
- Вашингтон может прекратить поставки вооружения на Украину при получении выгоды и сокращении рисков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru