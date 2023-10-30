Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ атаковать Крым ракетами Storm Shadow

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали объекты на полуострове Крым восемью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны РФ впервые сообщило о сбитых украинских ракетах ATACMS

По данным ведомства, инцидент произошёл 30 октября около 13:00 мск.

«В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты», - говорится в сообщении.

Ранее в администрации Троицкого района ЛНР заявили, что выпущенная с позиций ВСУ ракета упала рядом со школой в населённом пункте Новочервоное Луганской республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФРакетный УдарВСУКрым

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