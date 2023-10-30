Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ атаковать Крым ракетами Storm Shadow
30 октября 202314:45
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали объекты на полуострове Крым восемью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл 30 октября около 13:00 мск.
«В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты», - говорится в сообщении.
Ранее в администрации Троицкого района ЛНР заявили, что выпущенная с позиций ВСУ ракета упала рядом со школой в населённом пункте Новочервоное Луганской республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru