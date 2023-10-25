Минобороны РФ впервые сообщило о сбитых украинских ракетах ATACMS

Российское Минобороны впервые в своей сводке заявило о перехвате американских оперативно-тактических ракет ATACМS. По данным ведомства, в течение прошедших суток были сбиты две таких ракеты, которые США передали украинской армии.

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Также в сводке Минобороны говорится, что были перехвачены «переделанная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200, две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда HIMARS».

«Кроме того, уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат», - добавили в военном ведомстве.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что дальность ракет ATACMS, переданных Вооружённым силам Украины, составляет 165 км, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
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