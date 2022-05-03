Бастрыкин: Минобороны США разрабатывало биологическое оружие на Украине
Министерство обороны США и связанные с ним организации финансировали создание биологического оружия массового поражения на Украине и осуществляли контроль за процессом. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью RT.
Как отметил глава СК, ведомство расследует уголовное дело по факту разработки биологического оружия.
«Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков», — указал Бастрыкин.
По данным следствия, с 2005 года США направили на финансирование биологических программ на Украине более $224 млн. Отмечается, что Вашингтон вел работы по модернизации и переоснащению около трех десятков научных учреждений украинских Минздрава и Минсельхоза и ряда санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны.
Бастрыкин добавил, что перед началом российской военной спецоперации результаты исследований вывезли на подконтрольные Киеву территории.
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