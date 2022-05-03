Бастрыкин: Минобороны США разрабатывало биологическое оружие на Украине

Министерство обороны США и связанные с ним организации финансировали создание биологического оружия массового поражения на Украине и осуществляли контроль за процессом. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью RT.

Как отметил глава СК, ведомство расследует уголовное дело по факту разработки биологического оружия.

Журналистка рассказала об американских биолабораториях на Украине

«Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков», — указал Бастрыкин.

По данным следствия, с 2005 года США направили на финансирование биологических программ на Украине более $224 млн. Отмечается, что Вашингтон вел работы по модернизации и переоснащению около трех десятков научных учреждений украинских Минздрава и Минсельхоза и ряда санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны.

Бастрыкин добавил, что перед началом российской военной спецоперации результаты исследований вывезли на подконтрольные Киеву территории.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:СШАУкраинаБиологическое ОружиеСледственный КомитетАлександр Бастрыкин
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