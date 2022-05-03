Бастрыкин: Минобороны США разрабатывало биологическое оружие на Украине

«Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков», — указал Бастрыкин.

По данным следствия, с 2005 года США направили на финансирование биологических программ на Украине более $224 млн. Отмечается, что Вашингтон вел работы по модернизации и переоснащению около трех десятков научных учреждений украинских Минздрава и Минсельхоза и ряда санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны.

Бастрыкин добавил, что перед началом российской военной спецоперации результаты исследований вывезли на подконтрольные Киеву территории.

