Минобороны РФ: США проводили в Мариуполе эксперименты с возбудителем холеры

По его словам, «для сбора и паспортизации возбудителя» в качестве регионального центра использовали Мариуполь, о чём свидетельствует «предварительный анализ сохранившейся документации».

«Получены свидетельства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с американским военным ведомством», - добавил Кириллов.

Генерал добавил, что отобранные штаммы передавались в центр общественного здоровья в Киеве, который обеспечивал их дальнейшую отправку в США, «что подтверждается актами передачи».

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что США разрабатывают в своих биолабораториях оружие массового уничтожения, и не исключил, что одной из таких разработок мог быть коронавирус.