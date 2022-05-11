Минобороны РФ: США проводили в Мариуполе эксперименты с возбудителем холеры
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов заявил, что с 2014 года США, в рамках своей военно-биологической программы на Украине, работали с возбудителем холеры, сообщает РИА Новости.
По его словам, «для сбора и паспортизации возбудителя» в качестве регионального центра использовали Мариуполь, о чём свидетельствует «предварительный анализ сохранившейся документации».
«Получены свидетельства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с американским военным ведомством», - добавил Кириллов.
Генерал добавил, что отобранные штаммы передавались в центр общественного здоровья в Киеве, который обеспечивал их дальнейшую отправку в США, «что подтверждается актами передачи».
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что США разрабатывают в своих биолабораториях оружие массового уничтожения, и не исключил, что одной из таких разработок мог быть коронавирус.
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