Он отметил, что также было уничтожено около 30 военных ВСУ, два автомобиля и гаубица Д-30 на Купянском направлении. Добавляется, что на Донецком направлении российские военные уничтожили три танка, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицы «МСТА-Б» и Д-20.

Минобороны также отчиталось об уничтожении 14 военнослужащих ВСУ, двух автомобилей, двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и одной самоходной артиллерийской установки «Акация» на Херсонском направлении. Российские средства ПВО за сутки перехватили два снаряда системы HIMARS и уничтожили одиннадцать украинских беспилотников, добавили в российском оборонном ведомстве.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что мэр Воркуты Ярослав Шапошников решил уйти со своего поста, чтобы отправиться на спецоперацию.

