Минобороны РФ: ВС уничтожили 260 военных ВСУ на донецком направлении
Вооруженные силы России уничтожили порядка 260 украинских военных на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он отметил, что также было уничтожено около 30 военных ВСУ, два автомобиля и гаубица Д-30 на Купянском направлении. Добавляется, что на Донецком направлении российские военные уничтожили три танка, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицы «МСТА-Б» и Д-20.
Минобороны также отчиталось об уничтожении 14 военнослужащих ВСУ, двух автомобилей, двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и одной самоходной артиллерийской установки «Акация» на Херсонском направлении. Российские средства ПВО за сутки перехватили два снаряда системы HIMARS и уничтожили одиннадцать украинских беспилотников, добавили в российском оборонном ведомстве.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что мэр Воркуты Ярослав Шапошников решил уйти со своего поста, чтобы отправиться на спецоперацию.
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