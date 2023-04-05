Минобороны показало подготовку операторов дронов перед участием в СВО
Министерство обороны России обнародовало кадры занятий по подготовке операторов многофункциональных беспилотников Западного военного округа перед выполнением задач в зоне проведения специальной военной операции.
Военным предстоит, управляя дронами, вести разведку, искать цели, корректировать огонь, фиксировать поражение объектов в условиях помех радиоэлектронной борьбы украинских войск. Также с помощью беспилотников ведется наблюдение за перемещением техники, командными пунктами и огневыми точками, укрепрайонами противника.
«Беспилотники активно применяются с самого начала специальной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня. <...> И уже не раз случалось, когда операторы БЛА, сопровождая колонну, вовремя предупреждали о засадах и спасали жизни», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.
На опубликованных ведомством кадрах инструктор учит бойцов определять по изображению с камеры дрона, как лучше продолжить его полет, как вешать на квадрокоптеры гранаты, как ловить аппараты после полета. Отмечается, что основной упор делают на инженерную подготовку и подготовку боеприпасов различных модификаций.
Ранее глава пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил в районе Катериновки самоходную артиллерийскую установку Krab украинских войск, напоминает Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru