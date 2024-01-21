Минобороны РФ: ВС России освободили село Крахмальное Харьковской области
Вооруженные силы России освободили село Крахмальное в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
«На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области», — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Также российские военные средствами авиации и артиллерии отразили семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 55-ти военнослужащих и два автомобиля, уточняют в Минобороны РФ.
Ранее российские силы отразили 25 атак ВСУ на купянском направлении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru