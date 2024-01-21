Минобороны РФ: ВС России освободили село Крахмальное Харьковской области

Вооруженные силы России освободили село Крахмальное в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

До 13 человек погибли в Донецке после обстрела ВСУ

«На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области», — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Также российские военные средствами авиации и артиллерии отразили семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 55-ти военнослужащих и два автомобиля, уточняют в Минобороны РФ.

Ранее российские силы отразили 25 атак ВСУ на купянском направлении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:Минобороны РФВооруженные Силы РФХарьков

Горячие новости

Все новости

партнеры