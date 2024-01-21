До 13 человек погибли в Донецке после обстрела ВСУ
До 13 человек увеличилось количество погибших в донецком микрорайоне Текстильщик, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале 21 января.
«По предварительной информации, не менее 13 погибших и 10 раненых в результате чудовищного обстрела территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик. Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно», отметил он.
Данные о погибших и пострадавших продолжают уточнять. На месте работают оперативные службы, идет поступать и поиск фрагментов вооружения.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал о восьми, а затем 12-ти погибших.
Вооруженные силы Украины обстреляли не менее, чем шестью снарядами калибром 155-мм микрорайон Текстильщик. В густонаселенном районе сосредоточено много магазинов и рынки, сообщает РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru