До 13 человек погибли в Донецке после обстрела ВСУ

«По предварительной информации, не менее 13 погибших и 10 раненых в результате чудовищного обстрела территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик. Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно», отметил он.



Данные о погибших и пострадавших продолжают уточнять. На месте работают оперативные службы, идет поступать и поиск фрагментов вооружения.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал о восьми, а затем 12-ти погибших.

Вооруженные силы Украины обстреляли не менее, чем шестью снарядами калибром 155-мм микрорайон Текстильщик. В густонаселенном районе сосредоточено много магазинов и рынки, сообщает РИА Новости.