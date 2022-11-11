Вернувшийся из плена британский наемник вновь приедет на Украину

Наемник из Великобритании Эйден Аслин, принимавший участие в спецоперации на стороне ВСУ, принял решение вернуться на Украину после освобождения в результате обмена пленными. Об этом, сославшись на шведскую прокуратуру, сообщила газета Daily Mail.

Источник заявил об участии польских женщин-наемниц в наступлении ВСУ

По данным СМИ, Аслин приедет на Украину как «военный корреспондент». Он собирается находиться на передовой и будет передавать информацию через свой YouTube-канал.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал в эфире «Соловьев Live» об арабских наемниках на стороне ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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