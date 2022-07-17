Минобороны РФ: Весь личный состав роты украинской теробороны дезертировал

МО: в Одессе ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен склад противокорабельных ракет Harpoon

В Госдуме заявили, если будет нанесен удар по мосту в Крым, Украина получит удар, от которого не сможет оправиться

Правительство РФ утвердило создание новой особой экономической зоны в Перми

Синоптик: в Москве на следующей неделе в будни будет идти дождь, а к выходным потеплеет до +29…32 градусов