Минобороны РФ: Весь личный состав роты украинской теробороны дезертировал

По данным Минобороны РФ, в ДНР в полном составе оставила позиции рота украинской территориальной обороны.

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«Стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении», — отметили в ведомстве.

Также уточнили, что количество эпизодов дезертирства в украинской армии в последнее время увеличивается.

Ранее из-за потерь в численности и дезертирства бригаду территориальной обороны в Харькове доукомплектовали заключенными. Об этом сообщает Минобороны России.

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