Росгвардия нашла в ЛНР доказательства массового дезертирства украинских десантников

Спецназ Росгвардии обнаружил документы, которые подтверждают массовое дезертирство в рядах украинских десантников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«В Луганской Народной Республике спецназовцы Росгвардии изъяли документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ», — отмечается в сообщении.

В апреле-июне передний край обороны самовольно оставили десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126. В рапортах батальона указаны все имена, должности и звания.

Росгвардия отмечает, что украинские военные оставляют войска под разными предлогами, в том числе отказываются возвращаться из отпуска, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДезертирВСУЛНРРосгвардия
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