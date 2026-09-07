Греция предлагает новым налоговым резидентам с крупными зарубежными доходами фиксированный налог в размере €100 тыс. в год сроком до 15 лет при условии инвестиций в экономику страны не менее €500 тыс. Среди основных направлений для релокации богатых людей газета называет Италию, ОАЭ и Швейцарию.

Rokos Capital Management является одним из крупнейших мировых хедж-фондов, специализирующихся на макроэкономических инвестициях. Компания управляет активами на сумму около $22 млрд и насчитывает почти 400 сотрудников в офисах Лондона, Нью-Йорка, Абу-Даби и Сингапура, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



