Миллиардер Крис Рокос решил променять Британию на Грецию
Британский миллиардер и управляющий хедж-фондом Rokos Capital Management Крис Рокос принял решение перенести налоговое резидентство в Грецию. Причиной стала растущая обеспокоенность возможным повышением налогов со стороны лейбористского правительства, сообщает Financial Times.
В прошлом году Рокос заплатил в британскую казну €330 млн налогов, а его личное состояние оценивается в €2,6 млрд. Издание отмечает, что в последние годы ряд европейских стран и государств Ближнего Востока ввели специальные льготные режимы для привлечения состоятельных резидентов.
Греция предлагает новым налоговым резидентам с крупными зарубежными доходами фиксированный налог в размере €100 тыс. в год сроком до 15 лет при условии инвестиций в экономику страны не менее €500 тыс. Среди основных направлений для релокации богатых людей газета называет Италию, ОАЭ и Швейцарию.
Rokos Capital Management является одним из крупнейших мировых хедж-фондов, специализирующихся на макроэкономических инвестициях. Компания управляет активами на сумму около $22 млрд и насчитывает почти 400 сотрудников в офисах Лондона, Нью-Йорка, Абу-Даби и Сингапура, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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