Ученые РАН предупредили об ударах плазменных облаков по Земле 8 и 9 сентября

Потоки солнечной плазмы достигнут Земли 8 и 9 сентября после серии мощных выбросов на светиле. Соответствующий прогноз представили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук в своем Telegram-канале.

По наблюдениям космических коронографов и результатам математического моделирования, активность Солнца нарастает уже несколько суток. Большинство вспышек сопровождается отрывом крупных корональных масс, и расчеты показывают, что планету заденут два или три таких облака.

В ИКИ РАН заявили, что Солнце спит

Возмущения космической погоды продлятся минимум трое суток, а первые изменения скорости солнечного ветра зафиксируют вечером 8 сентября. Максимум активности придется на ночь с 9 на 10 сентября, когда потоки частиц разгонятся до 700 км/с, что почти вдвое выше нынешних показателей.

Специалисты ожидают умеренные геомагнитные возмущения с периодическими выходами на магнитные бури первого и второго уровней. Такие явления классифицируются как слабые и средние по интенсивности.

Ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с НСН ранее рассказал, к чему приводит столкновение облаков солнечной плазмы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Магнитная БуряУченыеСолнце

Горячие новости

Все новости

партнеры