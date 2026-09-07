Ученые РАН предупредили об ударах плазменных облаков по Земле 8 и 9 сентября

Возмущения космической погоды продлятся минимум трое суток, а первые изменения скорости солнечного ветра зафиксируют вечером 8 сентября. Максимум активности придется на ночь с 9 на 10 сентября, когда потоки частиц разгонятся до 700 км/с, что почти вдвое выше нынешних показателей.

Специалисты ожидают умеренные геомагнитные возмущения с периодическими выходами на магнитные бури первого и второго уровней. Такие явления классифицируются как слабые и средние по интенсивности.

Ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с НСН ранее рассказал, к чему приводит столкновение облаков солнечной плазмы.

