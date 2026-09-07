Врач объяснил причину «пенсионной бессонницы» и способ ее устранения
Проблема плохого сна в пожилом возрасте чаще всего связана не с естественным старением, а с изменением режима после выхода на пенсию. Об этом врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал aif.ru. Эксперт подчеркнул, что в большинстве случаев избавиться от такой бессонницы можно без медикаментов.
По словам специалиста, самая распространенная ошибка пенсионеров заключается в том, что они начинают дольше лежать в постели, считая, что могут отсыпаться на заслуженном отдыхе. Однако индивидуальная потребность во сне является стабильным параметром на протяжении всей жизни — что в 20 лет, что в 70 лет норма сна остается одинаковой.
Когда человек проводит в постели больше времени, чем требуется его организму, он дольше не может заснуть вечером. Это приводит к формированию стойкого страха не уснуть и условного рефлекса «постель-бессонница». Достаточно трех-четырех месяцев такого режима, чтобы сон вместо необходимых семи-восьми часов расплылся на девять-десять часов, вызывая частые пробуждения среди ночи.
Сомнолог рекомендовал при возникновении пенсионной бессонницы вспомнить, сколько часов было достаточно для полноценного отдыха до выхода на пенсию, и строго ограничить время сна именно этим количеством. Это поможет мозгу вернуться к естественному ритму и устранит проблему без применения лекарственных препаратов.
Врачи также предупреждают, что храп во сне способен провоцировать серьезные нарушения здоровья, включая кислородное голодание и риск внезапной смерти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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