Врач объяснил причину «пенсионной бессонницы» и способ ее устранения

Проблема плохого сна в пожилом возрасте чаще всего связана не с естественным старением, а с изменением режима после выхода на пенсию. Об этом врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал aif.ru. Эксперт подчеркнул, что в большинстве случаев избавиться от такой бессонницы можно без медикаментов.

По словам специалиста, самая распространенная ошибка пенсионеров заключается в том, что они начинают дольше лежать в постели, считая, что могут отсыпаться на заслуженном отдыхе. Однако индивидуальная потребность во сне является стабильным параметром на протяжении всей жизни — что в 20 лет, что в 70 лет норма сна остается одинаковой.