ДРГ входили в состав 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад, – уточнил он в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Российские военные также сорвали две попытки смены подразделений ВСУ на позициях в районе населенных пунктов Новомлынск и Новоселовское.

По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского, экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 армейской авиации группировки поразили места дислокации 101-й отдельной механизированной бригады теробороны в районе населенного пункта Горки.

Ранее авиация и артиллерия «Западной» группировки войск нанесли поражение подразделениям противника на Купянском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны. В районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.





