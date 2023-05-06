Минобороны РФ: Уничтожены четыре украинских ДРГ на купянском направлении
За прошедшие сутки российская группировка войск «Запад» уничтожила четыре диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский 6 мая, в субботу.
ДРГ входили в состав 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад, – уточнил он в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.
Российские военные также сорвали две попытки смены подразделений ВСУ на позициях в районе населенных пунктов Новомлынск и Новоселовское.
По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского, экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 армейской авиации группировки поразили места дислокации 101-й отдельной механизированной бригады теробороны в районе населенного пункта Горки.
Ранее авиация и артиллерия «Западной» группировки войск нанесли поражение подразделениям противника на Купянском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны. В районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru