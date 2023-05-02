Российские войска пресекли действия двух украинских ДРГ в Харьковской области

Авиация и артиллерия «Западной» группировки войск нанесли поражение подразделениям противника на Купянском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ЛНР заявили, что потери ВСУ на отдельных направлениях за неделю удвоились

В сообщении говорится, что удары российские войска наносили по территориям в районах населённых пунктов Новоселовское, Стельмаховка в ЛНР, а также Новомлынск, Тимковка и Каменка в Харьковской области.

«В районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп», - добавили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что авиация группировки «Центр» на краснолиманском направлении нанесла удары по восьми опорным пунктам ВСУ, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУВооруженные Силы РФМинобороны РФ

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