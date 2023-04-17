В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении более 70 военнослужащих ВСУ и самоходки на краснолиманском направлении. На херсонском направлении российскими силами были уничтожены более 55 украинских военных и артиллерийская система М777 производства США.

В Минобороны также сообщили о поражении 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях за сутки.

Украина собрала 40-тысячную группировку ВСУ в Запорожской области, сказал в беседе с «Радиоточкой НСН» бывший министр обороны Донецкой республики Игорь Стрелков (Гиркин). По его словам, Киев готовится к наступлению на юг региона.

