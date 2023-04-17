ВС РФ уничтожили три украинских ДРГ на купянском направлении
На купянском направлении ВС РФ пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщили в российском Минобороны.
В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении более 70 военнослужащих ВСУ и самоходки на краснолиманском направлении. На херсонском направлении российскими силами были уничтожены более 55 украинских военных и артиллерийская система М777 производства США.
В Минобороны также сообщили о поражении 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях за сутки.
Украина собрала 40-тысячную группировку ВСУ в Запорожской области, сказал в беседе с «Радиоточкой НСН» бывший министр обороны Донецкой республики Игорь Стрелков (Гиркин). По его словам, Киев готовится к наступлению на юг региона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru