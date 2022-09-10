Минобороны РФ: Уничтожено до 300 украинских военных в Харьковской области
В Минобороны РФ рассказали о ликвидации до 300 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Балаклеи и Чугуева в Харьковской области.
По данным ведомства, ВКС РФ высокоточными ударами уничтожили штаб 5-й бригады национальной гвардии Украины, а также пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен», пишет Газета.ru.
Российские военные также уничтожили пункт управления 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Рай-Александровка в Донецкой народной республике.
В результате операций российских Вооруженных сил уничтожено до 300 украинских боевиков и до 15 единиц спецтехники.
Ранее первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в своем Telegram-канале рассказал, что российские войска оставили Изюм и еще ряд населенных пунктов Харьковского направления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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