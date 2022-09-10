В ДНР сообщили о выводе российских войск из Изюма
Российские войска оставили Изюм и еще ряд населенных пунктов Харьковского направления, написал первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.
«Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы. <...> Просто, воюем, как умеем», — написал представитель ДНР.
Его сообщение подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
«Изюм оставлен. Российские войска отходят за Оскол», — заявил журналист.
Также военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале описал обстановку на изюмском направлении.
«Противник ожидаемо начал активные действия в районе Красного Лимана, тем самым киевский режим давит на нашу группировку в Изюме угрозой окружения. Война — это не только победы. Это всегда победы, через поражения. И нам нужно стать лучше и сильнее. А ближайшие дни будут тяжелыми. И это нас должно сплотить, а не наоборот», — цитирует его Газета.ru.
Ранее, 6 сентября, Украина заявила, что начала контрнаступление на харьковском направлении, а вечером 8 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли под контроль город Балаклею. Минобороны России все эти дни ситуацию на данном направлении не комментировало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,0 млн+53 486 / сут.
Умерли
385 тыс.+97 / сут.
Выздоровели
19,0 млн+46 023 / сут.
- Да здравствует король! Старейший монарх Британии взошел на престол
- В ДНР сообщили о выводе российских войск из Изюма
- Собянин и Путин открыли новые центр самбо и центр бокса в «Лужниках»
- Москвичи активно используют дистанционное электронное голосование
- Где логика? В Европе не ввели ограничения цен на газ РФ, но и против запуска «Северного потока»
- Карл III займет британский трон после Елизаветы II
- Вучич объяснил запрет гей-парада в Белграде
- Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с 875-летием столицы
- СМИ: ЕС решил не вводить потолок цен на российский газ после ультиматума Путина
- В России госпитализировали 3977 человек с COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru