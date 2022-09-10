В ДНР сообщили о выводе российских войск из Изюма

«Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы. <...> Просто, воюем, как умеем», — написал представитель ДНР.

Его сообщение подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Изюм оставлен. Российские войска отходят за Оскол», — заявил журналист.

Также военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале описал обстановку на изюмском направлении.

«Противник ожидаемо начал активные действия в районе Красного Лимана, тем самым киевский режим давит на нашу группировку в Изюме угрозой окружения. Война — это не только победы. Это всегда победы, через поражения. И нам нужно стать лучше и сильнее. А ближайшие дни будут тяжелыми. И это нас должно сплотить, а не наоборот», — цитирует его Газета.ru.

Ранее, 6 сентября, Украина заявила, что начала контрнаступление на харьковском направлении, а вечером 8 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли под контроль город Балаклею. Минобороны России все эти дни ситуацию на данном направлении не комментировало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

