Минобороны РФ: Уничтожено до 120 наемников в Николаеве
Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили до 120 наемников в пригороде города Николаев. Об этом 3 июля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 «солдат удачи». В районе населенного пункта Спорное Донецкой Народной Республики уничтожено подразделение 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады <…> . В результате огневого поражения 18 украинских боевиков уничтожено, двое сдались в плен, остальные разбежались», — заявил представитель Минобороны.
Также, по его данным, ударом высокоточного оружия ВКС в Харькове уничтожен пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны. Ликвидировано свыше 100 украинских военных и 15 единиц военной техники, сообщили в военном ведомстве России.
Кроме того, средствами ПВО Россия в минувшие сутки сбила два Су-25 Украины в районах Харьковской и Николаевской областей.
ВС РФ смогли перехватить восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Химарс» в ЛНР.
Всего ВКС России посредством высокоточного оружия уничтожили за сутки 10 пунктов управления и 7 складов боеприпасов украинской стороны.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, сообщает военное ведомство.
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