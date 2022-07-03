Минобороны РФ: Уничтожено до 120 наемников в Николаеве

«Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 «солдат удачи». В районе населенного пункта Спорное Донецкой Народной Республики уничтожено подразделение 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады <…> . В результате огневого поражения 18 украинских боевиков уничтожено, двое сдались в плен, остальные разбежались», — заявил представитель Минобороны.

Также, по его данным, ударом высокоточного оружия ВКС в Харькове уничтожен пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны. Ликвидировано свыше 100 украинских военных и 15 единиц военной техники, сообщили в военном ведомстве России.

Кроме того, средствами ПВО Россия в минувшие сутки сбила два Су-25 Украины в районах Харьковской и Николаевской областей.

ВС РФ смогли перехватить восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Химарс» в ЛНР.

Всего ВКС России посредством высокоточного оружия уничтожили за сутки 10 пунктов управления и 7 складов боеприпасов украинской стороны.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, сообщает военное ведомство.

