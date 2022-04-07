Журналистка рассказала об американских биолабораториях на Украине
Журналистка из Болгарии Диляна Гайтанджиева выступила на неформальном заседании СБ ООН, сообщает «РЕН ТВ».
Она продемонстрировала собравшемся свой фильм-расследование, который был посвящен о биолабораториям. Одна из них находится в Грузии. Учреждение имени Лугара работало в сотрудничестве с военным ведомством США.
Местные жители, проживавшие около объекта, рассказали, что из лаборатории происходили выбросы в атмосферу, доносились специфические запахи.
Кроме того, журналистка показала карту Украины с отмеченными биолабораториями, которые финансировались властями США. Гайтанджиева показала договор, который, предположительно, заключили между собой Пентагон и Минздрав Украины на поставки Вашингтону со стороны Киева образцов патогенов, обнаруженных в находящихся на ее территории лабораториях.
Ранее начальник войск РХБЗ Вооружённых сил России Игорь Кириллов продемонстрировал журналистам переписку сына президента США, бизнесмена Хантера Байдена с подрядчиками Пентагона по биолабораториям на Украине.
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